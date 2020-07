Motorsportler Kim Jae-hyun gewinnt dritte Runde der Superrace Championship

ⓒ SUPER RACE

Der Motorsportler Kim Jae-hyun hat die dritte Runde der Superrace Championship Super 6000 Class gewonnen. Der 25-Jährige schaffte am Sonntag das Finale des Tourenrennens auf dem Everland Speedway in Yongin in 41:29,468 Minuten und sah als Erster die Zielflagge.





In der Qualifikation am Vortag war Kim die schnellste Runde gefahren und durfte von der Poleposition starten. Während des gesamten Rennens auf dem 4,346 Km langen Kurs wurde er kein einziges Mal überholt. Der Rennfahrer hat damit seinen zweiten persönlichen Titel in der höchsten Rennklasse des Tourenwagensports geholt. Im letzten September gewann er den siebten Lauf der Superrace Championship. Kim wurde zudem der Fair Play Preis verliehen, der von der Stiftung zum Gedenken an den vor drei Jahren verstorbenen koreanischen Motorsportler Seo Seung-bum vergeben wird.





Das Rennen in Yongin fand wegen der erneuten Ausbreitung des Coronavirus in der Hauptstadtregion ohne Publikum statt, konnte jedoch auf der Superrace-Website, Youtube, Facebook und anderen Internet-Kanälen verfolgt werden.





Die vierte Runde des hauptsächlich von CJ Logistics gesponserten Wettbewerbs findet am 15. und 16. August auf dem Korean International Circuit in Yeongam, statt.