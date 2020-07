UMB veranstaltet virtuelles Dreiband-Turnier

ⓒ SCILL UNITE

Infolge der Ausbreitung des Coronavirus werden internationale Billard-Wettbewerbe abgesagt. Ein virtuelles Turnier für Dreiband-Billard ohne persönlichen Kontakt soll nun die Billardfans vertrösten.





Der Karambolage-Weltverband (UMB) veranstaltet von Mittwoch bis Sonntag das „Virtual One Carome Challenge“, an dem acht Topspieler teilnehmen. Neben dem derzeit Weltranglistenzehnten Cho Myung-woo gehen unter anderem Jaspers Blomdahl aus Schweden, Tayfun Tasdemir aus der Türkei, der Spanier Daniel Sanchez und Karambolagespieler Eddy Merckxx aus Belgien an den Start.





Das virtuelle Dreiband-Turnier findet in zwei Gruppen zu je vier Spielern statt. Die Spieler nehmen daran ohne persönlichen Kontakt, von Zuhause, vor einer Kamera daran teil. Der Spielvorgang- und Stand werden ihnen online übermittelt. Gespielt wird um insgesamt 50 Punkte. Bei Punktgleichheit im Halbfinale und Finale wird der Sieger im Stechen ermittelt.





Der einzige südkoreanische Teilnehmer Cho Myung-woo wurde mit Blomdahl, Merckxx und dem Vietnamesen Quyết Chiế der Gruppe B zugeteilt. Die besten Zwei der jeweiligen Gruppen treten im Halbfinale gegeneinander an. Das Finale findet am Sonntag um 17 Uhr (europäischer Zeit) statt. Alle Teilnehmer erhalten 1.000 Euro Startgeld. Der Sieger erhält zusätzlich 1.000 Euro Preisgeld.