Sportlerdorf für Olympiasportler für Wintersport geplant

ⓒ YONHAP News

Zum Zwecke der Verbreitung des Erbes der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang soll unter anderem in Daegwallyeong ein Sportlerdorf für die an Winterspielen teilnehmenden Athleten errichtet werden.





Dies gab der koreanische Sportverband gestern am Sonntag bei einer Vorstellung von Visionen zu dessen 100. Gründungsjubiläum bekannt. An der Veranstaltung nahmen rund 60 Personen, darunter der Vorsitzende des Landkreises Pyeongchang sowie Abgeordnete, Sportfunktionäre und Vertreter der Provinz Gangwon, teil.





Der Bau des Sportlerdorfes hat im Sinne der Nutzung und Aufrechterhaltung des Erbes der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang eine wichtige Bedeutung. Die Einrichtung soll mit einer speziellen Trainingsanlage für Wintersportler ausgestattet werden. Das Trainingsumfeld wird mit den modernsten Techniken ausgestattet und auf den neuesten Stand gebracht. Es wird erwartet, dass das jederzeit nutzbare Trainingssystem zu einer Erweiterung der Basis für den Wintersport beitragen wird.





Das Sportlerdorf soll in der Ortschaft Daegwallyeong-myeon im nordöstlichen Teil von Pyeongchang, auf einem 9.653 Quadratmeter großen Grundstück angesiedelt werden. Das Gebäude soll 9.909 Quadratmeter umfassen und teilweise durch den Umbau des derzeit dort befindlichen Büros des Organisationskomitees der Pyeongchang-Winterspiele entstehen.





Auf drei Stockwerken werden unter anderem eine Trainingshalle, eine Kantine, ein Medical Center, eine Mehrzweckhalle und getrennte Unterkünfte für die Sportlerinnen und Sportler eingerichtet. Etwa 200 Olympiasportler und Trainer für die Ski- und Schlittendisziplinen sollen hier einziehen können.





Die Bauarbeiten beginnen im November. Bis Oktober nächsten Jahres soll die Anlage fertiggestellt werden.