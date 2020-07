ⓒ www.traveli.co.kr

Vor etwa 350 Jahren verfasste Chang Gye-hyang, eine Schwiegertochter des Familienclans Lee aus Jaeryeong, die den berühmten Gelehrten Lee Si-myung hervorbrachte, das älteste Kochbuch in koreanischer Schrift . Das Kochbuch verschafft Einblick in die Esskultur der oberen Gesellschaftsschicht vor Jahrhunderten. Die darin enthaltenen Rezepte für die raffinierte und obendrein äußerst gesunde Zubereitung einer großen Vielfalt von Zutaten finden heute wieder große Beachtung. Cho Gui-bun, die Schwiegertochter der Kochbuchautorin in 13. Generation, bemüht sich mit viel Leidenschaft darum, die Rezepte zu erhalten und bekannt zu machen.