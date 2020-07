Black Pink ist endlich wieder zurück

ⓒ YG Entertainment

Die koreanische Girlgroup Black Pink ist endlich wieder in die koreanische Musikwelt zurückgekehrt, nein, in die internationale Musikwelt. Denn sie haben ihren ersten Auftritt in der Sendung “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” des US-amerikanischen Senders NBC absolviert. Der Auftritt wurde auch auf YouTube-übertragen und 210.000 Fans weltweit sahen es sich am 27. Juni live an.

Die Mitglieder trugen die koreanische Tracht Hanbok als Bühnenkostüm und das Lied “How You Like That” wurde perfekt vorgetragen. Das Musikvideo zu diesem Lied hat in Windeseile, konkret in nur 32 Stunden, über 100 Millionen Klicks erreicht. Schon etwa zwölf Stunden nach der offiziellen Veröffentlichung des Videos wurde es über 57 Millionen Mal gesehen.

Das Lied kam am 28. Juni auf Platz zwei der Global Top 50 Charts von Spotify, der weltgrößten Streamingseite.