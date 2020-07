US-Billboard begeistert von WJSNs “Butterfly”

ⓒ STARSHIP ENT

Tamar Herman, Kolumnist von US-Billboard, hat am 23. Juni einen Interviewbericht mit und über WJSN veröffentlicht. Das neue Album von den Sängerinnen stifte zu der Überlegung an, wie man sich in einen schönen Schmetterling verwandeln und auch wenn man älter wird seinem Traum nachgehen könne.

Die Gruppe hat nach sieben Monaten wieder ein neues Werk auf den Markt gebracht und es enthält insgesamt sechs Titel. Mit jedem Album würden die Koreanerinnen versuchen, durch verschiedene Erfahrungen ihr musikalisches Können zu erweitern.

Im Album ist auch ein Lied zu finden, das die Mitglieder Exy und Seola geschrieben haben. Sie hätten bei ihrer Arbeit an die einzelnen Mitglieder von WJSN gedacht, so dass das Lied eigentlich ein gemeinsames Lied der ganzen Gruppe sein würde.

Derzeit sind sie mit “Butterfly” erfolgreich aktiv, gleich nach der Veröffentlichung erreichte der Song obere Plätze verschiedener Musikcharts.