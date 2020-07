ⓒ SM Entertainment

Irene & Seulgi, eine Untergruppe der K-Pop-Girlgroup Red Velvet, hat am 6. Juli ein neues Album herausgegeben.





Vor dem Erscheinen des Mini-Albums gaben sie ein Teaser-Musikvideo für den Titelsong „Monster“ heraus.





In dem Titelsong liefern die Sängerinnen eine energiereiche Darbietung und die Teaser-Bilder zeigen sie in einem eleganten Look.