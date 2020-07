Blackpink hat über 40 Millionen Abonnenten auf YouTube

ⓒ YG Entertainment

Die koreanische Girlgroup Blackpink hat von allen K-Pop-Gruppen die meisten Abonnenten auf YouTube. Nach dem Stand des 2. Juli wurde die Zahl von 40 Millionen Abonnenten erreicht. Nur fünf weitere weltberühmte Interpreten haben diese Marke übertroffen.

Nachdem die Sängerinnen am 26. Juni das Lied “How You Like That” herausgegeben hatten, meldeten sich in nur einer Woche über 3 Millionen neue Fans an.

Die Abonnentenzahl bei YouTube ist eine Maßzahl für die internationale Beliebtheit. Wenn man dies berücksichtigt, dann sind Blackpink bereits Superstars. In nur 24 Stunden nach der Veröffentlichung eines neuen Musikvideos wurde es von allen bisherigen Videos am meisten gesehen. Diese Erfolge wurden jüngst bei Guiness World Record eingetragen.