Yun Jong-shin veröffentlicht neues Lied

Der koreanische Sänger Yun Jong-shin hat am 30. Juni ein neues Lied mit dem Titel “Trotzdem Sommer” herausgegeben. Das Lied ist ein sogenanntes Patchwork-Lied, denn der Liedtext setzt sich aus Versen von seinen früheren Liedern zusammen.

Yun erklärte, dass er bei der Vorbereitung dieses Liedes an den City-Pop der 80er gedacht habe, von dem er in seiner Jugend so begeistert gewesen war. Schon seit seinem neunten Album habe er versucht, City-Pop-Lieder zu produzieren. Jetzt erst denke er, dass er ein richtiges Lied dieses Genres fertigstellen konnte.

Er hat auch gleich ein Musikvideo zum Lied veröffentlicht. Darin ist zu sehen, wie Yun Jong-shin schwimmt und am Strand den Sommer genießt.