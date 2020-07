Einfach tanzen (7) 할래요

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „할래요; hallaeyo“

Deutsch: „Ich möchte das machen“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





하- Verbstamm des Verbs 하다 für „tun, machen“

-ㄹ래 Satzendung zum Ausdruck des eigenen Willens

-요 Höflichkeitssuffix





Der Ausdruck 할래요 bedeutet „Ich will tun/machen“. Der Sprecher macht damit seinen Willen deutlich, dass er nach dem Vorschlag oder Angebot des Gegenübers etwas machen und dadurch etwas vollbringen möchte. Natürlicher wäre der Ausdruck also übersetzbar mit „Ich will das machen“ oder „Ich möchte das machen“.

Für die nicht-höfliche Form muss nur das Höflichkeitssuffix 요 weggelassen werden: 할래.





Ergänzungen

무대: Nomen für „Bühne“