LUI Technology ist Spezialist für Voice-Sharing-Dienste

Das koreanische Unternehmen LUI Technology nutzt Smartphones, um eine differenzierte Lösung für smarte Sprachanwendungs- oder Voice-Sharing-Dienste anzubieten. Firmenchef Lee Sang-ho:





LUI Technology besitzt nicht nur die Original-Technologie, die mit der drahtlosen Kommunikation und der KI-Spracherkennung verbunden ist, sondern es ist ein Unternehmen, das auf der Philosophie gründet, Produkte mit Ernsthaftigkeit und Seele eines Ingenieurs zu schaffen, die für die Kunden von Vorteil sind. Ich habe als Ingenieur und Mitglied der IT-Arbeitskraft in Korea profitiert. Ich begann 1994 als Informations- und Kommunikationsforscher, der für die optische Kommunikation im Primärnetz des Landes zuständig ist. Ich war Zeuge des schnellen IT-Paradigmenwechsels in Korea, von der Verwendung optischer Kommunikationsnetze und ATM-Schalternetze zu ADSL, VDSL, dann 10G-Firewalls, WiFi-Netze, 3G, LTE und jetzt IoT. Ich arbeitete in einem Markt, der mir die Chance gab, die neuesten Technologien kennenzulernen.





Lee gründete LUI Technology im Jahr 2017. Der Firmenname ist eine Kombination von zwei chinesischen Schriftzeichen, die “aufrichtig sein” und “vorteilhaft sein” bedeuten. Sie sollen die Philosophie des Unternehmens reflektieren, “Produkte herzustellen, von der die Welt mit größter Aufrichtigkeit Vorteile hat”:





Die existierenden Zwei-Wege-Empfänger sind schwierig zu benutzen und schwer. Unsere Idee war es, Smartphones intelligent zu benutzen und freie Daten-Sprachdienste in jeder Stadt in jedem Teil der Welt anzubieten, ohne ein separates Gerät zu gebrauchen. Mit anderen Worten, wenn das Smartphone eines Nutzers mit WiFi verbunden ist, wird kein separater drahtloser Empfänger benötigt, um die Rede des Sprechers zu hören oder zu übersetzen. Auch ist sie nicht vom umgebenden Lärm beeinträchtigt. Die größte Leistung unseres Produkts ist, dass man keine Extra-App installieren muss. Auch gibt es eine Funktion, die es den Nutzern ermöglicht, auf der Stelle Umfragen zur Kundenzufriedenheit durchzuführen und die aufgenommenen Dateien auf ihrem Smartphone zu speichern.





Das Produkt von LUI Technology ist eine Lösung des Internets der Dinge, die eine Live-Sprachaufnahme und drahtlose Kommunikationsdienste bereitstellt. Drahtlose Radiofrequenz-Empfänger werden oft in Museen oder in Konferenzen benötigt, wenn in Fremdsprachen gesprochen wird. Diese Empfänger werden benutzt, um einer Erklärung des Museumsführers oder einer Simultanübersetzung bei Konferenzen zu folgen. Die Technologie von LUI, “Voice Things”, löst die üblichen Probleme mit Frequenzüberlagerungen und der Batterieaufladung. Voice Things erlaubt es den Nutzern, die Sprachdienste direkt über ihre Smartphones zu verwenden. Über Kopfhörer lässt sich damit auf einfache Weise dem Inhalt folgen:





Voice Things ist eine KI-Voice-Sharing-Technologie. Unsere Ausrüstung unterstützt die drahtlose Kommunikation und verfügt über die Technologie, die Sprache in eine Digitaldatei umzuwandeln und sie in Echtzeit zu verschlüsseln. Auch wird sie in eine Streaming-Datei umgewandelt, um ein Webinterface bereitzustellen. Zudem gibt es eine Diktierfunktion, um die Rede in ein Textformat zu konvertieren, das über E-Mail verschickt werden kann.





LUI Technology besitzt die Original-Technologie für die Spracherkennung und ein drahtloses Kommunikationsprotokoll. 2017 ließ das Unternehmen die Sprachverarbeitungs-Kommunikationstechnologie patentieren und installierte einen drahtlosen Zugangspunkt, oder Wireless Access Point, im Gerät. Über eine Zusatzbatterie am Smartphone braucht sich der Nutzer nur noch auf eine Website einzuloggen, um mit dem Sender des Sprechers oder dem Tagungsraum verbunden zu werden. Das Unternehmen verkauft jetzt seine Produkte über Amazon und über verschiedene andere Handelskanäle:





Wir haben nicht nur einheimische Patente, sondern auch internationale Patente angemeldet. Von 280.000 Amazon-Produkten wurde Voice of Thing als “einzigartig” bewertet. Wir werben derzeit für die Nutzung unseres Produkts bei Präsentationen, in Sprachinstituten, Reiseagenturen, Drive-In-Ketten und auf anderen Arbeitsplätzen. Da wir in einer Ära der Fernkontakte leben, wollen wir nicht bloß Ein-Wege-, sondern Zwei-Wege-Dienste anbieten.





Das Produkt zog bereits die Aufmerksamkeit zahlreicher Käufer im Ausland auf sich:





Wir haben unser Produkt im vergangenen September herausgebracht, und wir fanden Käufer bei der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Im November unterzeichneten wir einen Export-Liefervertrag über zwei Millionen Dollar mit ausländischen Käufern über das Auslandsfilialprojekt von KOTRA. Auch erhalten wir Empfehlungen aus Dallas in den USA und bauen langsam Beziehungen mit Käufern aus dem Nahen Osten auf. Wir erschließen langsam den Markt, der uns positive Signale gibt.