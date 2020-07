Jindo Gwanmaedo

ⓒ Ministry of the Interior and Safety

Heute unternehmen wir einen weiteren Inseltrip. Die Insel Gwanmaedo, mit der Fähre anderthalb Stunden vor der großen Insel Jindo gelegen, wurde um das Jahr 1700 herum von einem konfuzianischen Gelehrten, der sich auf dem Weg in die Verbannung befand, entdeckt und nach den dort blühenden Pflaumenbäumen benannt. Gwanmaedo, ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein besonders Kleinod unter den Inseln Süd-Jeollas. Zum einen wurde sie zur schönsten Insel des Dadohae-Nationalparkgebietes gekürt und zum anderen befindet sich hier ein Waldgebiet, das 2010 als schönster Wald ganz Koreas ausgezeichnet wurde.