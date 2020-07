Tottenhams Son Heung-min erzielt ersten Treffer seit fünf Monaten

ⓒ YONHAP News

Son Heung-min hat für Tottenham Hotspur den ersten Treffer seit fünf Monaten erzielt.





Der südkoreanische Nationalspieler traf am Sonntag in der englischen Premier League gegen den FC Arsenal in der 19. Spielminute zum 1:1 Ausgleich. Der Stürmer reagierte blitzschnell nach einem misslungenen Rückpass von Sead Kolasinac und bugsierte den Ball über den Kopf des Torwarts ins gegnerische Netz. Anschließend bereitete er in der 81. Spielminute den Siegtreffer von Toby Aldesweireld vor.





Son kam damit erstmals in einer Premier-League-Saison auf zehn Treffer und zehn Assists. Es war das erste Tor, das er in den wieder aufgenommenen Spielen der Premier League nach der Corona-Pause geschossen hatte und sein insgesamt 17. Saisontor.





Tottenham kletterte nach dem 2:1-Sieg wieder auf den achten Platz.





In der anschließenden Fanabstimmung auf der Website des Vereins wurde Son Heung-min zum besten Spieler der Partie gewählt. Im Match gegen den Stadtrivalen wurde Son als eine von zwei Sturmspitzen eingesetzt.