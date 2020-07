Profigolfer Kim Joo-hyung jüngster Sieger eines KPGA-Turniers

ⓒ KPGA

Profigolfer Kim Joo-hyung sorgt auf der koreanischen Profi-Golftour KPGA für viel Wirbel.





Der 18-Jährige gewann am Samstag die Kunsan CC Open mit 16 unter Par und zwei Schlägen Vorsprung vor dem Zweiten Kim Min-gyu. Die abschließende Runde beendete er mit zwei unter Par.





Kim Joo-hyung hat damit schon bei seiner zweiten Turnierteilnahme seinen ersten Titel auf der KPGA eingefahren. Sein Debüt gab er in der Woche davor bei den Busan-Gyeongnam Open, wo er den zweiten Platz belegte.





Kim führt mit 150 Millionen Won das Preisgeld-Ranking an und steht an der Spitze der Punkteliste für den Genesis Grand Prix für den besten Spieler der Korea-Tour. Der Profigolfer hat zudem mit 18 Jahren und 21 Tagen einen neuen Rekord als jüngster Sieger eines KPGA-Turniers erneuert. Den bisherigen Rekord hielt Lee Sang-hee, der 2011 im Alter von 19 Jahren und sechs Monaten die NH Open Championship gewann.





Nach dem Turnier sagte Kim Joo-hyung, er habe in Korea unbedingt gewinnen wollen und er sei glücklich, dass ihm dies als bisher jüngster Spieler gelungen sei. Er habe sich über die Niederlage nach der Verlängerung in der Vorwoche in Busan etwas geärgert, aber versucht nicht daran zu denken und sich voll und ganz auf das Spiel konzentriert. Dies habe wahrscheinlich zu dem guten Ergebnis geführt.





Kim Joo-hyung debütierte mit 15 Jahren auf der Profi-Golftour in Thailand. In der zweiten Klasse der Asien-Tour holte er drei Siege. Letztes Jahr gewann er die Panasonic Open der Turnierserie in Asien und holte damit seinen ersten Titel als Berufsgolfer.





Er ist nach Lim Sung-jae, Kang Sung-hun und Ahn Byung-hun, die auf der amerikanischen Profi-Golftour PGA spielen, der koreanische Spieler mit der vierthöchsten Platzierung auf der Weltrangliste.