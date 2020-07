Reicher Inder trägt Corona-Schutzmaske aus Gold

ⓒ YONHAP News

Im indischen Surat bietet ein Juwelier mit Diamenten besetzte Mundschutzmasken zum Kauf an. Laut der Nachrichtenagentur ANI kosteten die Masken zwischen 150.000 und 400.000 Rupien, etwa zwischen 2000 und 5300 Dollar. Junge Brautpaare, die mitten in der Corona-Pandemie heiraten, wünschten sich ausgefallene Mundschutzmasken. Das habe ihn auf die Idee gebracht, so der Juwelier.





In der Stadt Pune im Westen Indiens hatte sich davor ein reicher Mann mit Namen Shankar Kurhad eine Mundschutzmaske aus Gold für einen Preis von 289.000 Rupien, etwa 4000 Dollar, anfertigen lassen. Der Corona-Schutz aus Edelmetall wiegt 60 Gramm, Goldschmiede haben sie innerhalb von acht Tagen hergestellt. Die Maske hat winzige Poren, die dem Träger das Atmen erleichtern sollen. Der Geschäftsmann sagte gegenüber AFP, er sei sich nicht sicher, ob die Maske ihn wirksam vor einer Coronavirus-Infektion schütze. Er errege damit aber viel Aufsehen.





In Indien leben viele Menschen unter dem Existenzminimum und können sich nicht einmal eine gewöhnliche Mundschutzmaske leisten. Daten der Statischen Behörde Indiens zufolge betrug im Jahr 2016 das durchschnittliche Monatseinkommen eines indischen Haushalts auf dem Lande 6400 Rupien, etwa 80 Dollar.