Feuerball über Ostjapan als Meteroit bestätigt

Am 2. Juli flog ein heller Feuerball über die Kanto-Region im Osten Japans. Experten haben nun faktisch bestätigt, dass es sich dabei um einen Meteoriten handelte.





Laut der Zeitung “Mainichi” seien Meteoritgesteine, bei denen es sich höchstwahrscheinlich um Splitter aus dem Gesteinsbrocken aus dem Feuerball handelte in Narashino in der Präfektur Chiba gefunden wurden. Die Zeitung bezieht sich dabei auf Angaben des nationalen Wissenschaftsmuseums in Hiratsuka. Das Museum taufte die Gesteine nach ihrer Fundstelle auf den Namen „Narashino“ und beantragte deren Aufnahme in die Liste der internationalen Meteoritengesellschaft.





Die Steinsplitter wurden von einer Bewohnerin eines Apartments in Narashino entdeckt. Die Frau berichtete, sie habe etwa zu der Zeit in der Nacht, als der Feuerball am Himmel beobachtet wurde, einen lauten Knall vernommen, der sich wie eine enorme Explosion anhörte. Sie sei daraufhin einige Stunden später in der Morgenfrühe rausgegangen und habe im Korridor einen Stein entdeckt. Zwei Tage später habe sie auf dem gemeinsamen Rasen des Apartments einen weiteren Stein entdeckt.





Die Steine wiegen jeweils 63 Gramm und 70 Gramm und fügen sich zusammen. Zusammengefügt haben sie eine Breite von etwa fünf Zentimeter. Forscher fanden darin Spuren des radioaktiven Weltraumelements Mangan 52.





Es besteht die Möglichkeit, dass der Meteorit durch den Druck beim Eindringen in die Atmosphäre in mehrere Teile zerbrochen ist und es zu einer lauten Druckwelle kam. Unter Hobby-Astronomen begann eine lebhafte Suche nach den Überresten. Dem Museum zufolge könnte es noch weitere Teile des Gesteinsbrockens geben, die auf der Erde landeten.