Mehr als 3.000 Flüchtlinge erhielten Aufenthaltserlaubnis in Südkorea

Die Zahl der Flüchtlinge, die in Südkorea eine offizielle Aufenthaltserlaubnis erhielten, hat erstmals die 3.000er-Marke übertroffen.





Laut dem statistischen Jahrbuch 2019 der Einwanderungsbehörde des Justizministeriums wurde seit der Einführung der Flüchtlingsstatistiken 1994 bis zum vergangenen Jahr im Falle von über 3.000 Menschen der Flüchtlingsstatus anerkannt oder es wurde ihnen der Aufenthalt aus humanitären Gründen genehmigt. In 1.022 Fällen wurde der Flüchtlingsantrag anerkannt und damit erstmals die 1.000er-Marke überschritten. In 2.217 Fällen wurde der Aufenthalt aus humanitären Gründen genehmigt.





Die Aufenthaltsgenehmigung aus humanitären Gründen wird Personen erteilt, die zwar die Kriterien für die Anerkennung als Flüchtling nicht erfüllen, deren Leben jedoch wegen inhumaner Behandlung wie Folter, bedroht ist.





Südkorea ist seit 1992 Vertragsstaat der Flüchtlingskonvention. 2001 erfolgte die erste Anerkennung eines Flüchtlingsantrags. 2003 wurde ein Gesetz über die Rechtsstellung von Flüchtlingen verabschiedet. Seitdem hat die Zahl der Anträge drastisch zugenommen. Das Flüchtlingsthema rückte in Südkorea erstmals durch die vietnamesischen Boatpeople in den 1970ern und jüngst durch eine größere Gruppe von Flüchtlingen aus Jemen in den Vordergrund.





Seit 1994 wurden insgesamt 64.357 Flüchtlingsanträge gestellt. 2018 und 2019 belief sich erstmals zwei Jahre in Folge die Zahl der Flüchtlingsanträge auf über 10.000.





Die Schutzquote, d.h. der Anteil der positiven Entscheidungen zur Gewährung einer der Schutzformen, beträgt im Durchschnitt 11,2 Prozent. Im vergangenen Jahr sank diese Quote auf 5,6 Prozent, weil Vorgaben für die Überprüfung der Anträge verschärft wurden.





In letzter Zeit nimmt die Zahl der Flüchtlingsanträge von Personen mit russischer Staatsbürgerschaft deutlich zu. Im vergangenen Jahr kamen die meisten Antragsteller mit 18,3 Prozent aus Russland. Es folgten Kasachstan mit 14,9 Prozent und China mit 12,9 Prozent.