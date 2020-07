Durch New Deal sollen 1,9 Millionen Arbeitsplätze entstehen

ⓒYONHAP News

Die südkoreanische Regierung will bis 2025 insgesamt 160 Billionen Won (133,2 Milliarden Dollar) investieren und 1,9 Millionen Arbeitsplätze schaffen.





Finanzminister Hong Nam-ki stellte am Dienstag bei einer von Präsident Moon Jae-in geleiteten Sitzung zu dem Thema einen umfassenden Plan für die koreanische Version des New Deal vor.





Demnach soll Südkorea eine Wende von einer nachrückenden zur wegweisenden Wirtschaft, von der emissionsabhängigen zu einer umweltschonenden Wirtschaft, und von einer ungleichen zu einer integrativen Gesellschaft vollziehen.





Im Rahmen eines „digitalen New Deal“ will die Regierung 58,2 Billionen Won investieren und 903.000 Arbeitsplätze schaffen. Geplant sind die Schaffung einer intelligenten Infrastruktur im Gesundheitssektor, die Öffnung des Zugangs zu zahlreichen öffentlichen Daten und die Nutzung von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien zur Bereitstellung staatlicher Dienstleistungen. Durch den Zugang von Bio-Daten von einer Million Personen sollen Fortschritte bei der Behandlung von schwer heilbaren Krankheiten ermöglicht werden. Als weitere Aufgaben sind die Digitalisierung der Infrastruktur, der Aufbau von Systemen für die präzise Diagnose von Krankheiten durch künstliche Intelligenz und Modernisierung der digitalen Lerninfrastruktur in Schulen vorgesehen.





Im Rahmen eines „Green New Deal“ will die Regierung 73,4 Billionen Won bereitstellen und 659.000 Arbeitsplätze schaffen. Darunter fallen unter anderem die Verbesserung der Energieeffizienz von 230.000 alten Gebäuden, Schaffung von 25 sogenannten smarten grünen Städten und die grüne Renovierung von Kindergärten und Schulen. Es sollen zusätzliche 1,13 Millionen Elektro-Autos und 200.000 Brennstoffzellen-Autos auf die Straßen kommen. 1,16 Millionen veraltete Diesel-Fahrzeuge werden frühzeitig aus dem Verkehr gezogen. Darüber hinaus sollen die Grundlagen gestärkt werden für die Nutzung von neuer und erneuerbarer Energieträger wie Sonne, Wind und Wasserstoff.





Für den Ausbau des sozialen Netzes für Beschäftigungssicherheit werden 28,4 Billionen Won bereitgestellt. Auch Beschäftigte in atypischen Arbeitsverhältnissen und Freelancer sollen in Zukunft Arbeitslosengeld beziehen können.