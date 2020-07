CVT entwickelt innovative Technologie für Gesichtserkennung

ⓒ CVT

Das koreanische Unternehmen Creative Value Technology oder CVT bietet eine innovative Technologie für die Gesichtserkennung an. Firmenchef Lee Woo-gyun:





CVT ist ein Technologie-Startup, das zum größten Teil aus Ingenieuren besteht und sich auf die Forschung und Entwicklung verlegt hat. Es wurde 2015 gegründet. Das Unternehmen entwickelte ein Gesichtserkennungssystem der nächsten Generation mit KT Telecop, der Sicherheitssparte des führenden Anbieters für Telekommunikationsdienste KT. Später entwickelte es ein ähnliches System für die Samsung-Gruppe durch die originale Entwicklungsproduktion. Ich bin seit 25 Jahren Ingenieur. Ich entwickelte sieben Jahre lang Sicherheitssysteme für Samsung S1. Ich war zuständig für die Chipentwicklung für weitere sieben Jahre. Eines Tages, als ich beim Bildsensor-Hersteller Pixelplus arbeitete, kehrte ich nach einem Firmenessen nach Hause zurück und konnte mich nicht mehr an das Kennwort für meine Wohnungstür erinnern. Als Spezialist für Kameras und Bilderkennungschips hoffte ich, ein Gesichtserkennungssystem entwickeln zu können, das an Kontrollpunkten wie Wohnungseingängen eingesetzt werden kann, um den Menschen mehr Bequemlichkeit zu verschaffen. Das war der Grund, warum ich mein eigenes Unternehmen gründete.





Die Technologie für die Gesichtserkennung kann in verschiedenen Bereichen angewandt werden:





Die Covid-19-Pandemie führte zu einer wachsenden Nachfrage nach Fernkontakten. Kontaktlose Gesichtserkennung kann dabei eine hygienischere und bequemere Lösung bieten. Kombiniert mit einer Wärmebildkamera kann das System auch zugleich die Temperatur der Menschen messen, so dass es solche mit hohem Fieber erkennt und hilft, die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern. Derzeit kann ein Gewichtssensor unter dem Vordersitz eines Autos das Gewicht des Insassen erfassen. Er aktiviert auch einen Alarm, wenn jemand nicht angeschnallt ist. Ähnlich kann ein Gesichtserkennungssystem in Fahrzeugen installiert werden. Es könnte erkennen, ob der Fahrer etwa ein Jugendlicher ohne Führerschein ist. Wenn die Carsharing-Dienste und Smartautos benutzt werden, könnten Probleme mit der Versicherung und andere Schwierigkeiten auftreten. Das Gesichtserkennungssystem könnte es nur denjenigen erlauben zu fahren, die dazu berechtigt sind. Auch kann es bestimmte Routen empfehlen.





ⓒ CVT

Das System benutzt biometrische Daten, um von Fotos oder Videos die Gesichtsmerkmale zu erfassen. Es gleicht dann die gespeicherte Information in einer Datenbank ab. Selbst aus verschiedenen Winkeln und von weiter Entfernung kann die Authentifizierung sofort erfolgen. Es wird geschätzt, dass der Markt für Gesichtserkennungssysteme bis 2022 einen Wert von 9 Milliarden Dollar erreicht:





Selbst unter extremen Bedingungen wie etwa Erdbeben, Brände, Stromausfälle oder Netzwerkstörungen kann unser Gesichtserkennungssystem noch betrieben werden. Es garantiert eine schnelle Erfassung, weil keine Bilder übertragen werden. Falsche Authentifizierung von Fotos oder Videos ist ein ernstes Problem. Doch unser System benutzt eine Infrarotkamera, die eingesetzt wird, um den Bereich der Blutbahnen zu erfassen. Die Infrarotkamera kann auch Gesichter in absoluter Dunkelheit erkennen.





Die Lösung von CVT braucht nur 0,2 Sekunden, um ein Gesicht zu erfassen. Das System ist so entworfen worden, um eine Echtzeit-Authentifizierung vorzunehmen. Die Technologie hat die Aufmerksamkeit von großen Unternehmen in Korea wie KT Telecop und Samsung auf sich gezogen. CVT nahm im vergangenen Jahr auch an der weltweit größten Sicherheitsausstellung, der International Security Conference & Exposition West, in Las Vegas teil, und unterzeichnete einen Vertrag mit dem japanischen Elektronikhersteller Panasonic:





Wir sind mit Panasonic bei der ISC West im vergangenen Jahr zusammengekommen. Das globale Unternehmen wählte uns aus, nachdem es sich fünf Monate lang nach einem Partner umgeschaut hatte. Wir arbeiteten rund ein Jahr zusammen, um Gesichtserkennungslösungen zu entwickeln, und wir unterzeichneten Anfang dieses Jahres einen Geschäftsvertrag. Wir sind bereit, unser System in zehn südostasiatischen Ländern zu verbreiten.





CVT arbeitet auch daran, seine Technologie einfacher für den Zugang zu gestalten. Es entwickelt eine neue Technologie, die auf einen Schlag mehrere Gesichter erkennen kann:





Wir haben bisher Produkte für andere Unternehmen entwickelt. Doch in diesem Jahr wollen wir ein System herausbringen, das in Wohngebieten eingesetzt werden kann. Gesichtserkennungssysteme an Wohnungseingängen ermöglicht es den Bewohnern, mit der Covid-19-Situation hygienischer und bequemer umzugehen. Wir wollen die Anwendung unserer Technologie auf Appartement-Komplexe und Mehrzweckgebäude für Wohn- und Kommerz-Zwecke ausweiten. Unser Fernziel ist es, einen Gesichtserkennungschip zu entwickeln, der in Smartphones und Smartautos installiert werden kann. Indem unsere Technologie in mehreren Bereichen angewendet wird, hoffen wir, den Interessen der Menschen weltweit dienen zu können.