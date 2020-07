Smartphone-Republik Korea

ⓒ Getty Images Bank

In einer Studie über die viel beschworene Industrialisierung 4.0 aus dem renommierten Springer-Fachbuchverlag von 2017 werden entsprechende Phasen der Digitalisierung beschrieben: ursprünglich alleinstehende Rechenmaschinen (1.0) wurden zunächst zu lokalen Client-Server-Systemen vernetzt (2.0), bevor sie in Phase 3.0 das globale, flächendeckende Internet bildeten. In einer zukünftigen Phase 4.0 werden praktisch alle Dinge eigenständig und umfassend miteinander vernetzt sein. Als Zwischenschritt stellen in der „Digitalisierung 3.0 B“ mobile Smartphones die zentralen Knotenpunkte der kommunikativen Vernetzung dar. In kaum einem anderen Land ist dies deutlicher als in Südkorea. Wie kam es dazu, und wie zeigt sich das?