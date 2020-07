Marathonläufer Lee Young-kyu legt insgesamt 8.848 km zurück

ⓒ KBS

Der Alpinist und Hobby-Marathonläufer Lee Young-kyu hat seinen 210. Marathon absolviert. Er hat damit insgesamt eine Strecke von 8.848 Kilometern zurückgelegt und ein Versprechen, das er dem verstorbenen Kollegen Park Young-seok gegeben hatte, eingehalten.





Bei seinem letzten Marathon trug der 73-Jährige auf der Brust ein Foto von dem Alpinisten Park Young-Seok, der 2011 im Himalaya verstarb. Vor dessen Besteigung des 8.848 Meter hohen Mt. Everest im Jahr 2006 hatte Lee Young-kyu ihm versprochen, dass er seinerseits 8.848 Kilometer Marathon laufen werde. Am Ziel angekommen rief er den Namen des verstorbenen Kollegen und sagte, dass er endlich sein Versprechen eingelöst habe und dass er ihn sehr vemisse.





Park Young-seok ist bekannt als der erste Mensch, der den Explorers Grand Slam schaffte. Das heißt, dass er alle 14 Achttausender und die Seven Summits bestieg und sowohl Nord- als auch Südpol erreichte. Im Oktober 2011 geriet der Koreaner mit seinen Begleitern an der Annapurna in einen Schneesturm und wird seitdem vermisst. Lee Young-kyu möchte zur Bekanntmachung der Errungenschaften des Alpinisten beitragen.