„Map of the Soul: 7“ verkauft sich erfolgreich in den USA

Das Album „Map of the Soul: 7“ von BTS war in der ersten Jahreshälfte in den USA das meistverkaufte Album.





Laut einem Halbjahresbericht für 2020 von Nielsen Music konnte von dem vierten Album voller Länge von BTS, das im Februar herauskam, in der ersten Jahreshälfte um die 552.000 Einheiten verkauft werden. Das Album führt damit die Top 10 der meistverkauften Alben der Band in den USA.





Das Album hat es als einziges geschafft, in der ersten Hälfte des Jahres auf dem US-amerikanischen Markt über 500.000 Einheiten zu verkaufen.