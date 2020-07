ⓒ YONHAP News

GFriend hat für ihr Musikvideo einen Teaser veröffentlicht.





Der Teaser ist für den Leadtrack „Apple“ ihrer neuen EP „Song of the Sirens“. Das neue Album wird die zehnte EP der Gruppe sein und erscheint am 13. Juli.





Ihre vorherige EP „Labyrinth“ kam vor fünf Monaten heraus.