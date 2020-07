Day6 _ Zombie

Wie war der gestrige Tag? Gab es irgendwelche Besonderheiten?





Ich wollte nachdenken, aber ich denke, nichts Besonderes war passiert





Auch heute sieht der Tag gleich aus. Habe nur ich es so schwer?





Wie kann ich es wohl nur aushalten? Wird es besser werden, wenn ich mir einfach die Kehle aus dem Halse schreien und weinen würde?





Yeah we live a life Tag und Nacht wiederholen sich. Yeah we live a life, Ich möchte irgendwas ändern, aber ich kann nichts und habe nichts.





I feel like I became a zombie Kopf und Herz sind leer. Gedankenlose Vogelscheuche. Seit wann bin ich denn nur so?













어떤 welch ein

어떤 날 welch ein Tag

어제는 어떤 날이었나 Wie war der gestrige Tag?