Zicos „Any Song“ laut Gaon-Charts beliebtestes Lied im ersten Halbjahr 2020

Welches Lied war wohl im ersten Halbjahr 2020 am beliebtesten? Eine der renommiertesten Musikcharts Koreas, die Gaon-Charts, haben am 10. Juli eine Rangliste mit den beliebtesten Liedern veröffentlicht. Demnach kam das Lied “Any Song” von Zico auf Platz eins. Das Lied hat eine fröhliche Melodie und man kann einfach seine Beine nicht still halten, wenn man es sich anhört. Kein Wunder, gleich nach der Veröffentlichung kam das Werk auf Platz eins wichtiger Musikcharts. Viele haben den Tanz zum Song nachgemacht und das Video auf YouTube hochgeladen.

Zico hat jüngst passend zum Sommer ein neues Werk auf den Markt gebracht, das ebenfalls sehr beliebt ist. Im Lied “Summer Hate” hat sein Kollege Rain das Featuring übernommen.