Broccoli selbst du veranstalten Konzert reibungslos

ⓒ Broccoli you too

Die Indiegruppe Broccoli selbst du hat am 4. Juli ein Konzert veranstaltet, aber nicht wie ihre vielen anderen Sängerkollegen ein Konzert im Internet, sondern im Freien.

Viele Konzerte, Ausstellungen und Events wurden wegen Covid-19 abgesagt. Besonders Sänger der Populärmusik waren davon betroffen. Außerdem ist es sehr schwierig seitens der Regierung Unterstützung zu bekommen, da dieses Musikgenre einen starken kommerziellen Charakter ausweist. Aber die Gruppe Broccoli selbst du hat trotz dieser schwierigen Lage ein Konzert auf die Beine gestellt. Ein Mitglied der Gruppe war in einer Uniklinik in der Notfallstation als Krankenpfleger tätig, daher wurde besonders auf die Hygiene geachtet. Auf die Sicherheit der Fans wurde also besonders Rücksicht genommen.

Zwar konnte das Publikum während des Konzertes nicht mitsingen oder jubeln, aber umso mehr spendeten sie Beifall und eine gute Stimmung herrschte ohnehin. Das Konzert wurde bis zum 19. Juli ausgetragen.