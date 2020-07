G-Idles “Oh my god” erreicht 100 Millionen Klicks

ⓒ CUBE Entertainment

Das Musikvideo zum Lied „Oh My God“ von G-Idle erreichte jüngst 100 Millionen Aufrufe auf YouTube. Das Lied zählt zum dritten Minialbum, dass die Sängerinnen am 6. April auf den Markt gebracht haben. In nur drei Monaten wurde diese Zahl erreicht.

Damit haben die Girls schon vier Musikvideos mit diesen sagenhaften Klick-Zahlen veröffentlicht.

Das Album mit diesem Lied kam gleich nach der Veröffentlichung auf Platz eins der iTunes Top Album Charts 61 verschiedener Länder und auf Platz fünf der US-Billboard Charts.

Am 5. Juli haben G-Idle ihr erstes Solokonzert online erfolgreich veranstaltet. Ferner haben sie noch am 7. Juli eine neue Digital Single “I’M The Trend” herausgegeben, mit der sie auch erfolgreich sind.