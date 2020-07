Der deutsche Entertainer Daniel Lindemann hat am 10. Juli sein zweites Single-Album herausgegeben. Das Album trägt den Titel “Keys to Summer”. Es sind zwei Jazz-Lieder im neuen Album enthalten, die sehr fröhlich sind. In den beiden Liedern spielt der Deutsche selbst Klavier.

Lindemann meinte, dass er mit seinem neuen Werk den Menschen, die wegen Covid-19 schwierige Zeiten durchleben, Trost und Mut geben wollte.