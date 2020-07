TWICE geben nächsten Monat ein Online-Konzert

Die K-Pop-Girlgroup TWICE wird im nächsten Monat für ihre Fans aus aller Welt ein Online-Konzert veranstalten.





Das Konzert wird am 9. August über die Plattform Beyond Live gestreamt, eine neue Streaming-Konzert-Plattform von SM Entertainment und Naver, dem größten südkoreanischen Webportal.





TWICE wird die erste Nicht-SM-Gruppe bei Beyond Live sein, nachdem die Platfform im April mit einem Online-Konzert der Band SuperM von SM Entertainment an den Start ging.