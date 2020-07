Ssak 3 stürmt Musikcharts mit sommerlichem Retro-Dancetrack

Die durch die südkoreanische TV-Unterhaltungsshow „Hangout with Yoo“ entstandene Band Ssak3 hat mit ihrer Single die koreanischen Musikcharts gestürmt.





„Here at the Beach Again” erschien am 19. Juni und schaffte es sofort auf Platz 1 der koreanischen Musikcharts wie Melon, Bugs usw.





Es ist das erste eigene von Ssak3 veröffentlichte Lied. Die Gruppenmitglieder sind Yoo Jae-suk sowie die K-Pop-Stars der 90er Jahre Rain und Lee Hyori. Lee Hyoris Ehemann Lee Sang-soon komponierte den Song.