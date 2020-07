NATURE trifft online Fans aus Aserbaidschan

NATURE hat als erste K-Pop-Girlgroup online Fans aus Aserbaidschan getroffen.





Die Gruppe veranstaltete am 17. Juni ein Online-Fanmeeting über ZOOM als Teil ihres Projekts „Wanna be friends with NATURE“, das inmitten der Corona-Pandemie Treffen mit Fans aus aller Welt ohne Direktkontakt vorsieht.





NATURE gab 2018 ihr Debüt und von der Gruppe erschien im letzten Monat „Girls“. Das Musikvideo dazu wurde bereits nach einer Stunde der Veröffentlichung über 1 Million Mal angeklickt.