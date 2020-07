Ausbildung von Zuwanderinnen zu Fachkräften für Multikultur-Erziehung

ⓒ Getty Images Bank

Die Vielzahl der binationalen Eheschließungen und Zuwanderung von Arbeitsmigranten hat dazu geführt, dass der Begriff Multikulturalität in Korea an Bedeutung gewonnen hat. Viele Heiratsmigrantinnen tragen dazu bei, die Kultur ihres Landes vorzustellen und den Einheimischen das Fremde näher zu bringen. Das dem Frauen- und Familienministerium unterstellte Institut für die Förderung einer gesunden Familie bildet Zuwanderinnen, die diese Erfahrung besitzen zu qualifizierten Referentinnen auf dem Gebiet der Multikultur-Erziehung aus. Ziel ist es, deren Kenntnisse und Fähigkeiten in diesem Bereich zu fördern, sodass sie in der Praxis für eine Vebesserung des Bewusstseins und der Einstellung der Menschen zu Multikulturalität sorgen können.