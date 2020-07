Paul Kim hat Gratulationslied für Mediziner-Paar gesungen

ⓒ YONHAP News

Paul Kim hat jüngst sein Versprochen gehalten und bei der Hochzeit eines Mediziner-Paars ein Gratulationslied gesungen.

Wie kam es denn eigentlich zu diesem Versprechen. Am 4. Juni haben Paul Kim und Swan, die auch bei derselben Entertainmentagentur unter Vertrag steht, ein einstündiges Konzert im Seoul Medical Center veranstaltet. Sie wollten den Medizinern, die doch wegen COVID 19 sehr beschäftigt und erschöpft sind, ein kleines Geschenk machen. An dem Tag versammelten sich 60 Personen und 5.000 Pflegepersonal saßen dem Konzert online bei. Paul Kim hat auch einige eingereichte Botschaften vorgelesen. Darunter gab es ein Medizinerpaar, das wegen Corona Virus ihre Hochzeit auf einen anderen Tag verlegt hatte und sich Sorgen machte, dass wenige Freunde und Bekannte kommen würden. Paul Kim versprach beim Vorlesen, dass er bei der Hochzeit ein Lied singen wolle und das tat er dann auch am 15. Juli. Er betonte, dass er sehr glücklich und geehrt sei, sein Versprechen umsetzen zu können. Denn die Mediziner befinden sich an der vordersten Front im Kampf gegen das Virus und er wollte ihnen immer seinen Dank zum Ausdruck bringen.

Derzeit ist Paul Kim mit seinem neuen Song “Stubenhocker” aktiv.