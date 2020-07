Lim Young-Woong _ Nun glaube an mich

An was an mir hat sie wohl geglaubt? Ich war mangelhaft, ich konnte selbst nicht an mich glauben, aber diese Person ist bis jetzt neben mir geblieben





Was hat sie wohl gesehen? Ich besaß nichts, aber sie hat mich an die Hand genommen und mich geführt





Ich war der Beste, der ich doch in deinen Augen zu sehen war. Nun bin ich dran, ich will dich in meinen Augen sehen





Wenn es regnet, dann will ich der größte Regenschirm auf der ganzen Welt werden. Du brauchst nur zu gehen





Wenn du beim Gehen müde wirst, dann will ich dich in die Arme nehmen und dich tragen. Nun glaube nur an mich













믿다 glauben

신뢰하다 vertrauen

믿음 Glaube

신뢰 Vertrauen





나만 믿어요 Glaube nur an mich.

너를 신뢰한다 Ich vertraue dir.