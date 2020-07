Gemalte Musik

Bild-불면 (不眠) Insomnia, 2018 von Hyunsoo Kim, H 50 cm x L 50 cm, 아크릴물감, 파스텔, 라크

/ Hyunsoo Kim - Knstlerin im Atelier, Bonn 2020

ⓒ privat

Kim Hyun-soo ist Malerin, lebt in Bonn und beschäftigt sich in ihrer Kunst mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. 2003 ist sie nach Deutschland gezogen. Und wie sie im “Treffen zweier Welten” erzählt hat, könnte sie auch nirgends anders arbeiten. Ein großer Teil ihrer Kunst besteht in der Verknüpfung von Musik und Malerei. Sehen sie selbst: Das zugehörige Musikstück ist Teil des Radiointerviews mit Kim Hyun-soo im “Treffen zweier Welten”. Wir haben die Künstlerin in ihrem Studio in Bonn getroffen und mit ihr über Malerei und Musik, ihre Anfänge in Deutschland und die Bedeutung Koreas für ihre Kunst gesprochen.