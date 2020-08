Jenseits der Morgenstille

ⓒ Getty Images Bank

Korea, so ist in jedem Reiseführer zu lesen, sei das Land der Morgenstille. Wer hier lebt, der weiß: Aber nicht in meinem Lebensumfeld! Wer morgens früh raus muss, hat ganz andere Gründe, als die Ruhe zu genießen. Ganz im Gegenteil: Stress und Hektik bestimmen den Alltag, balli balli („schnell-schnell“) gehört zu den ersten Ausdrücken, die man hier als Ausländer aufschnappt. Woher kommt diese Diskrepanz?