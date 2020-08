NuriBio entwickelt Genanalyse-Technologie

ⓒ NuriBio

Das koreanische Unternehmen NuriBio entwickelt Genanalyse-Sets, mit deren Hilfe verschiedene Krankheiten in der Anfangsphase entdeckt werden. Firmenchef Nam Young-hyun:





NuriBio ist ein Entwickler einer Genanalyse-Plattform und wurde im Dezember 2014 gegründet. Das Wort “nuri” heißt hier so viel wie “Welt”. Der Name repräsentiert unsere Hoffnung, ein globales Unternehmen zu werden, das der Welt und der allgemeinen Humanität dient. Die Welt ändert sich weiter, manchmal negativ, so dass eine Teilung entsteht zwischen denen, die haben, und solchen, die nichts haben. Zahlreiche Menschen in der Dritten Welt haben keinen Zugang zu Medizin oder sozialer Fürsorge. Wenn die unterprivilegierten Menschen die angemessene medizinische Hilfe erhalten, könnte sich ihre Lebensqualität verbessern.





Nam studierte Chemie. Er arbeitete als Mitglied der Projektgruppe Waffensysteme des Verteidigungsministeriums, um Ausrüstungen für den Nachweis von Bakterien wie etwa Anthrax oder Typhus zu entwickeln, die für biologische Waffen gebraucht werden. Später forschte er etwa zehn Jahre in den USA im Bereich der Genanalyse. Mit seinem Unternehmen entwickelte er schließlich eine Plattform der Genanalyse-Technologie namens PROMER:





PROMER ist unsere Originaltechnologie, die in jedem Bereich angewendet werden kann, die eine Genanalyse benötigt. Chemische Reagenzien sind wesentlich für die Genanalyse, und PROMER vereinfacht die Reagenzien. Wenn zum Beispiel bei bestehenden Methoden drei verschiedene Reagenztypen gebraucht werden, sind bei der Verwendung von PROMER zwei Reagenzien ausreichend. Auch ist es zehn- bis hundertmal präziser als herkömmliche Technologien.





Im Vergleich zur Gewebebiopsie, bei der Gewebeproben dem Körper entnommen werden, ist die Flüssigbiopsie schneller und genauer, weil Proben von Körperflüssigkeiten wie Blut untersucht werden, um die DNA von Krebszellen nachzuweisen. Doch hat sie einige Mängel. Der Nachweis ist bei einer kleinen Probe schwierig, und es können Analysefehler auftreten. Diese Probleme löst PROMER, für das NuriBio 2017 ein Patent angemeldet hatte. Das Unternehmen kreierte ein Diagnosereagenz mit dem Namen “Control X”:





Während sich PROMER auf unsere Originaltechnologie und die Kernsubstanz bezieht, ist Control X ein Diagnoseset, das PROMER verwendet. Es kann in allen Genanalysen verwendet werden, besonders gut ist es jedoch bei der Analyse von Mutationen und krebsbezogenen Genen wie etwa microRNA und ctDNA. Durch die Analyse dieser Gene wollen wie Krankheiten in der Anfangsphase aufspüren. Wir haben bereits ein Produkt für Forschungszwecke herausgegeben. Es finden derzeit groß angelegte klinische Versuche für die Diagnose statt.





Die Technologie von NuriBio kann gegenwärtig Dutzende von mutierten Gentypen bei Bauchspeicheldrüsen-, Darm- und Lungenkrebs erkennen. Sie wurde dafür mit dem großen Preis für das beste patentierte Produkt in Korea in der Kategorie Biotechnologie in der zweiten Jahreshälfte 2019 ausgezeichnet:





Wir konnten Investitionen in Höhe von 3,6 Millonen Dollar in der Phase der Reihe A und 1,8 Millionen Dollar durch das Forschungsförderprogramm der Regierung gewinnen. Wir führen gemeinsame Forschungsprogramme mit der Johns Hopkins Schools of Medicine sowie der Rutgers-Universität in den USA und der Universität Basel in der Schweiz durch. Ähnliche Programme haben wir mit der Seouler Nationaluniversität, dem Masan-Nationalkrankenhaus, der Yeungnam-Uni und Herstellern von Diagnoseprodukten. Unser Diagnoseprodukt befindet sich in der Endphase der Zulassungserteilung.





Die Technologie von NuriBio kann in fast sämtlichen Industriebereichen angewandt werden, die genetische Analysen benötigen, die Medizin, Landwirtschaft, Nahrungsmittel und Schönheitspflege eingeschlossen:





Falls unsere Genanalyse-Methode internationaler Standard wird, könnten wir zu einer globalen Firma werden. Unser Traum ist es, zahlreichen Menschen dabei zu helfen, Krankheiten in der Frühphase durch genetische Analyse zu erkennen. Wir hoffen, die medizinische Barriere herabsetzen und universelle Gesundheitsdienste anbieten zu können. Auf der Grundlage der Technologie wollen wir unsere Forschung auf Herz-Kreislauf- und Infektionserkrankungen ausweiten. Unsere Stärke liegt besonders in der Analyse von Punktmutationen. Wir hoffen, sie bei der Entwicklung neuer Arzneimittel zu verwenden, die auf besondere Bedürfnisse gerichtet sind.