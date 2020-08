MonstaX und ihr Fanklub MonBebe nun im “The Neighbors Club”

ⓒ STARSHIP ENT

Die Boyband MonstaX und ihr Fanklub MonBebe wurden gemeinsam in den “The Neighbors Club” eingetragen. Dort kommt nur herein, wer eine stattliche Summe für gute Zwecke bei der Good Neighbors Stiftung gespendet hat.

MonstaX haben zum Beispiel im März 100 Millionen Won für Hilfsbedürftige in der Stadt Daegu gespendet, die in der Zeit schwer vom Corona-Virus betroffen war. Als die Fans von MonstaX von dieser Nachricht erfuhren, schlossen sie sich gleich an. Die Summe, die der Fanclub MonBebe gesammelt hatte, war recht hoch.

Als MonstaX dann zum Mitglied des Clubs ausgewählt wurden, haben sie erklärt, dass sie nur mit ihrem Fanclub gemeinsam eingetragen werden wollten. Und dieser Wunsch wurde erfüllt.

MonstaX haben jüngst ein neues Minialbum herausgegeben und sind mit dem Lied “Fantasia” erfolgreich aktiv. Am 9. August wollen die Jungs dann ein Online-Konzert veranstalten.