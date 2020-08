Jeon Somi veröffentlicht neuen Song

ⓒ THE BLACK LABEL

Die Sängerin Jeon Somi, die früher Mitglied der Projektgruppe IOI war, hat nun einen weiteren Solosong herausgebracht. Das Lied “What you waiting for” war am 22. Juli zu hören und als es dann so weit war, kam es natürlich gleich auf gute Ränge verschiedener Musikcharts.

Auch war es in den Top Five der iTunes K-Charts neun verschiedener Länder zu sehen.

Das Musikvideo wurde in nur vier Stunden nach der Veröffentlichung 1,5 Millionen Mal gesehen. Das Lied “What you waiting for” hat einen fröhlichen Synth-Sound und handelt von den Gefühlen eines Mädchens, das auf die Liebe wartet.