“Online”-Summer Night Festival geplant

Der Sommer steht nicht nur für die Hitze, sondern auch für Rocklieder. Da immer noch eine Infektionsgefahr besteht, wurden leider viele Rockfestivals in diesem Jahr abgesagt. Aber dennoch will das “Summer Night Festival” Online-Konzerte veranstalten.

Das Festival beginnt am 3. August und endet am 16. August. Jeden Tag werden etwa zwei Teams auf der Bühne stehen und ihre Auftritte werden über You Tube live übertragen.

Viele Rockbands und -sänger haben ihre Teilnahme bekannt gegeben: Crying Nut, No Brain, Romantic Punch, Horan und andere.