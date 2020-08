Jeong Eun-ji von Apink solo erfolgreich

ⓒ PlayM Entertainment

Die Sängerin Jeong Eun-ji, die auch Mitglied der Girlgroup Apink ist, hat am 15. Juli ein weiteres Soloalbum veröffentlicht und auch gleich mit den neuen Songs ein Online-Solokonzert gegeben.

Am 26. Juli, genau um 17 Uhr, begann das Untact-Live-Konzert von Jeong. Es schalteten gleich etwa 5.000 Fans ein und man konnte an dieser Zahl die Beliebtheit der Sängerin gut erkennen.

Jeong Eun-ji begann ihr Solokonzert mit dem Lied “Simple is the best” aus dem vierten Minialbum. Sie sagte dann nach ihrem Beitrag, dass sie sich immer Gedanken darüber gemacht habe, was sie wohl unternehmen könnte, um mit den Fans kommunizieren zu können. Daher habe sie einen Live-Auftritt vorbereitet. Hier könne sie auch alle Lieder aus ihrem neuen Album vortragen.

Die Koreanerin sang natürlich nicht nur die Titel aus ihrem jüngsten Werk, sondern auch andere beliebte Lieder. Insgesamt waren es zwölf Lieder und das Konzert dauerte 90 Minuten. Zwischendurch hat sie mit den Fans über Video-Telefonie gesprochen. Das Publikum aus verschiedenen Regionen der Welt schickte Nachrichten und unterhielt sich auf diese Weise mit dem Idol.