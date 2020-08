Jeon Sung-tae: „Ich habe eine Kuh gefunden“

ⓒ Getty Images Bank

Die Geschichte spielt in den 1970er Jahren in einem kleinen Dorf. Sie handelt von einem kleinen Jungen, der Dongmaeng genannt wird, und seinem Vater. Der Vater des Jungen lebt von der Landarbeit, besitzt aber lediglich einen kleinen Acker in den Bergen und ein kleines Reisfeld.









„Ich hab dir doch gesagt, du sollst zum Essen zu Hause sein. Und was ist denn das? Wem gehört denn die Kuh, die du da mitgebracht hast? Du willst doch jetzt nicht etwa freiwillig fremde Kühe füttern?“, meinte die Mutter.

„Die Kuh habe ich gefunden, Mutter! Gefunden!“, rief ich triumphierend.

„Was sagt er da?“, meldete sich nun auch mein Vater zu Wort.

„Ich habe diese Kuh draußen gefunden“, erklärte ich stolz.

„Soso, und die stand da einfach so herum, ja?“ Die Reaktion meines Vaters war nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Ich zögerte.

„Ich habe sie am Fluss gefunden. Die wäre beinahe ertrunken, aber ich hab sie gerettet. Und jetzt gehört sie uns!“

Der Vater betrachtete die Kuh von allen Seiten. Dann nahm er mir den Strick aus der Hand, führte die Kuh zum Persinomenbaum und band sie dort fest. Er kam zurück, drehte mich in Richtung Eingangstor und meinte: „So, nun zeig mir mal, wo das war.“

Ich zog den Vater hinter mir her und ging mit ihm zum Fluss, zu der Stelle, wo ich die Kuh aus dem Wasser gezogen hatte. Dort erklärte ich ihm einigermaßen ausführlich, was passiert war. Ich vergaß auch nicht, mit leichter Übertreibung zu schildern, welche große Gefahr ich auf mich genommen hatte, um die Kuh zu retten. Kaum hatte ich meinen Bericht voller Stolz beendet, bekam ich auch schon die Quittung: mehrere heftige Schläge auf den Hinterkopf.

„Junge, du bist wohl nicht bei Trost? Soll das heißen, du bist hier einfach so ins Wasser gesprungen? Das ist doch lebensgefährlich! Willst du Mutter und mich unglücklich machen, Bursche?“

Dann schlug er noch ein paar Mal zu.

„So! Und nun Marsch nach Hause!“





Jeon Sung-tae wurde 1969 geboren, debütierte 1994 als Schriftsteller und wurde seitdem mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. Seine Erzählung „Ich habe eine Kuh gefunden“ erschien 2000 und zählt zur Schullektüre der koreanischen Mittelstufe.