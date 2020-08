Südkorea erwägt Tauschhandel mit Nordkorea

ⓒ YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium überprüft, einen Tauschhandel zwischen einer privaten südkoreanischen Organisation und nordkoreanischen Firmen zu genehmigen.





„Unification Nonghyup“, eine landwirtschaftliche Genossenschaft, gab bekannt, Ende Juni auf Vermittlung eines chinesischen Unternehmens, mit nordkoreanischen Firmen, darunter Korea Kaesong Koryo Insam Trading Corporation, einen Vertrag abgeschlossen zu haben. Aus Nordkorea sollen alkoholische Getränke, Süßigkeiten, Tee, andere Getränke und gesundheitsfördernde Nahrungsmittel eingeführt und im Gegenzug Zucker geliefert werden. Durch diese Form des Tauschhandels können internationale Sanktionen umgangen werden.





Vom Vereinigungsministerium hieß es, das Geschäft könne als ein Teil der Bemühungen für den Austausch und die Kooperation zwischen beiden Koreas auf ziviler Ebene gesehen werden. Deren Zulassung werde derzeit überprüft. Im Falle einer Genehmigung wird der Gütertausch über China abgewickelt.





Der Tauschhandel zwischen beiden Koreas gehört zu den Ideen von Vereinigungsminister Lee In-young für eine Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen. Lee hatte neulich die Notwendigkeit eines „kleinen Handels“ mit Nordkorea in Form humanitärer Hilfe und Gütertausch unterstrichen. In Bezug auf Nahrung, Behandlung bei Schmerzen und Sehnsucht nach einem Wiedersehen von Angehörigen dürften keine politischen oder sicherheitspolitischen Erwägungen im Spiel sein. Sollten Bewohner in Nordkorea Hilfe benötigen, werde man zum angemessenen Zeitpunkt eine praktische Zusammenarbeit anstreben, sagte er.





Sollte der Tauschhandel zustande kommen, wäre es der erste zwischen beiden Teilstaaten seit den Folgemaßnahmen der Versenkung der Korvette Cheonan im Jahr 2010. Infolge dieser Maßnahmen wurde seitdem sämtlicher Handel und Austausch mit Nordkorea, ausschließlich des Kaesong-Industrieparks und der Hilfe für Kleinkinder, gestoppt.