Linksverkehr auf dem Gehweg

ⓒ Getty Images Bank

Die Laufwege in alten koreanischen Palästen waren meist dreigeteilt: die gut ausgebaute Mitte war dem Herrscher vorbehalten, alle anderen mussten am Rand gehen. Eine ähnliche Hierarchie scheint sich auf Koreas Gehwegen eingespielt zu haben: wer es sich zutraut, nimmt die Mitte in Anspruch. Sehr viele Leute gehen stattdessen auf der linken Seite, sodass man als westlicher Besucher aus einem Land mit Rechtsverkehr immer wieder mit Fußgängern auf der eigenen Gehspur zu kollidieren droht. Diese Affinität zum Linksverkehr in Korea ist unser heutiges Thema.