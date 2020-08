Treffen vieler Welten

ⓒ Simon Darby

Suyeon Kang ist in Südkorea geboren, in Kanada und Australien aufgewachsen und lebt seit 2007 in Berlin. Heute ist sie eine gefragte und bekannte Geigenspielerin. Warum bei ihr nicht nur zwei, sondern drei oder vier Welten aufeinandertreffen, wie es ist, sich schon mit 13/14 Jahren für einen Beruf zu entscheiden und warum sie trotz ihrer grossen Erfolge jeden Tag Zweifel hat, ob ihre Entscheidung die richtige war, hat sie dem Treffen zweier Welten erzählt.