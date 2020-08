BTS prangt auf Werbeetafel im Stadtzentrum von Seoul

ⓒ YONHAP News

Der Liedtext von „Run“ der populären K-Pop-Gruppe BTS prangt auf einer bekannten Werbetafel im Zentrum von Seoul





Die Werbetafel ist auf der Außenseite vom Kyobo-Gebäude auf dem Gwanghwamun-Platz angebracht. Darauf ist zu lesen: „Run, run, run again. It's OK if you fall. Run, run, run again. It's OK to get hurt.” Die Worte stammen von dem Leadtrack „Run“ aus dem Album „The Most Beautiful Moment in Life pt.2” aus dem Jahr 2015.





Die Tafel misst 20 Meter in der Breite und 8 Meter in der Höhe und die ermutigende Botschaft wird für einen Monat auf der Tafel zu lesen sein.