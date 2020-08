Große koreanische Labels starten Online-Konzertprojekt

ⓒ Getty Images Bank

Die zwei großen K-Pop-Labels SM Entertainment und JYP Entertainment werden ein gemeinsames Projekt für Online-Konzerte launchen.





Unter dem Namen „Called Beyond Live Corp. (BLC) ” sollen die gebührenpflichtigen Beyond-Live-Onlinekonzerte, die Anfang dieses Jahres erschaffen wurden, weiter fortgeführt werden. Beyond Live startete im April mit einem Online-Konzert der Boyband SuperM von SM Entertainment und nutzt die neueste AR-Technologie, um Interaktionen zwischen Künstlern und Publikum in Echtzeit zu ermöglichen.





Die Girlgroup TWICE von JYP veranstaltet über Beyond Live Ende der Woche ein gebührenpflichtiges Online-Konzert und ist die erste Gruppe außerhalb von SM, die über diesem Weg ein Konzert gibt.