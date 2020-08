NU’EST veröffentlicht zweites japanisches Album im Herbst

ⓒ PLEDIS

Von der K-Pop-Boyband NU’EST wird ihr zweites japanisches Album im Oktober erscheinen.





Das neue Album „Drive“ folgt ihrem japanischen Debüt-Album „Bridge the World“ aus dem Jahr 2015.





Das neue Album soll am 7. Oktober erscheinen und wird von einem japanischen Lied mit gleichnamigem Titel angeführt. Das Album wird zudem mehrere Hits beinhalten, die bereits in Südkorea herausgekommen sind, darunter „Call Me Back“ und „I'm In Trouble“.