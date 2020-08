BLACKPINKs Musikvideo knackt auf YouTube die 400-Millionen-Marke

Das Musikvideo von BLACKPINK für ihren neuen Hit „How You Like That“ hat am letzten Wochenende einen Meilenstein gesetzt.





Das neue Musikvideo erzielte am 9. August, nur 43 Tage nach der Veröffentlichung am 26. Juni, über 400 Millionen Aufrufe auf YouTube.





Dieser Rekord macht das Video zum schnellsten K-Pop-Musivideo, das die 400-Millionen-Marke überspringen konnte. Die nächste Single der Gruppe wird Ende dieses Monats erscheinen.