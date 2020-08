Ein neuer koreanischer Film mit zwei namhaften Schauspielern dominiert die koreanischen Kinos.





Der koreanische Actionfilm „Deliver Us From Evil“ mit Lee Jung-jae und Hwang Jung-min führt seit vier Tagen die Kinocharts an und hat mit Stand vom 9. August 1,5 Millionen Kinokarten verkauft.





Regie führte Hong Won-chan, der bereits für den erfolgreichen Thriller „Office“ aus dem Jahr 2014 hinter der Kamera stand.